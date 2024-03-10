 

«Вдруг отросла» – в Ростовской области инвалида, живущего без головы, заставили пройти переосвидетельствование

10.03.2024, 15:33, Разное
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Житель Ростовской области Валерий Радышев пожаловался на вызов к врачам для переосвидетельствования на предмет инвалидности.

62-летний мужчина уже много лет живёт без головы – он потерял её в результате несчастного случая на производстве и был признан инвалидом первой группы.

По словам Радышева, с 1999 года его ни разу не вызывали на переосвидетельствование, однако когда уволился с работы охранником, вышел на пенсию и начал получать от государства в общей сложности больше 10 тысяч рублей в месяц, внимание социальных органов к нему значительно усилилось.

– Сначала просили подтвердить стаж – и так, и эдак, и справку принеси, и трудовую книжку на экспертизу отправляли даже. Но пенсию я с боем себе всё-таки выбил. Потом начали требовать подтвердить инвалидность, – поделился он. – Я пришёл, спрашиваю – ну вы сами не видите, в чём дело? Что у меня, голова отрастёт по-вашему? А мне хамят: говорят, вдруг отросла. Час по врачам гоняли, переаттестовали всё-таки, но сказали, что потом снова вызовут.

Представители социальных служб области заявили, что ничего необычного не произошло – если гражданин относится к категории «финансово обременительных» для госбюджета, его могут периодически проверять на предмет возможных нарушений, а также «с целью профилактики».

– Если у вас есть все законные основания на получение тех или иных выплат, и вы готовы это доказывать по требованию, никто вас ничего не лишит, всё продолжат платить. У нас, в отличие от других государств, ведётся целиком социально-ориентированная политика и претензии тут неуместны, – пояснил источник в районном департаменте социальной защиты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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