На краю луны

«Край надломленной луны» – таково название картины, завоевавшей приз 46-го ММКФ «Серебряный Св. Георгий» за лучший фильм в конкурсе «Российские премьеры».

Её автор Светлана Самошина представит свою работу на экране рыбинского киноклуба «Современник» в ОКЦ 13 марта в 18 часов.

Может ли быть ложь во благо? Может ли ложь быть оберегающей?.. Марина и две еë дочери оказываются вместе в одном непригодном для житья доме, чтобы беспрерывно выяснять отношения, ссориться, плакать, оправдывать себя и обвинять друг друга.

Психологическая драма в женской – без мужчины – модели семьи мастерски написана одним из лучших сценаристов Натальей Мещаниновой и поставлена режиссёром Светланой Самошиной, дебютирующей в полнометражном формате. Это, по словам Мещаниновой, «совместное размышление о том, что такое брошенный ребёнок, травма, что значит врать в семье, – драма нелюбви со стороны мамы и вообще родителей».

– Каждый родитель уничтожает что-то в своих детях, – говорит она в одном из интервью.

В то же время мать в исполнении Виктории Толстогановой сетует, что стало модно жаловаться психологам на своих родителей и обвинять их во всех бедах, даже когда тебе уже за 30. Не слишком ли мы строги с теми, кто нас воспитал? Да и много других вопросов может задать себе зритель этого фильма.

Иван Спиридонов