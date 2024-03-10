 

В Саратове у «борца с коррупцией» обнаружили плоский телевизор и иномарку

10.03.2024, 13:33, Разное
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В Саратове разоблачили местного активиста Юрия Колтыкова, который безосновательно обвинял местных чиновников и депутатов в преступлениях коррупционного толка.

Как оказалось, «борец за народные деньги» сам владеет иномаркой и плоским телевизором, а один только его мобильный телефон стоит 22 тысячи рублей – это две зарплаты ткачихи на текстильной фабрике.

Разоблачение опубликовали гражданские активисты из организации «Народ Саратова против баламутов», созданной неделю неравнодушными гражданами. На пресс-конференции в Доме ветеранов внутренней службы народные активисты заявили, что «требуют от гр. Колтыкова Ю. Е. немедленно прекратить деятельность, в которой усматриваются признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями 128.1 УК и 183 УК». Они показали собравшимся оперативную съёмку, проведённую в личной двухкомнатной квартире «борца с коррупцией» в рамках гражданского обыска.

– Ремонт недешёвый, обратите внимание. Это евроремонт, ламинат даже в прихожей есть. Окна пластиковые. Учитываем, запоминаем, – говорит на ролике сотрудник народной организации, обращаясь к понятым. – Телевизор, обращаю тоже ваше внимание, плоский, на стене висит, большой. На какие деньги? Ну понятно всем, да?

Собравшимся также показали автомобиль Колтыкова – это иномарка Volkswagen Passat B4. Не исключено, что «борец с коррупцией» занимается на ней незаконным частным извозом, а для прикрытия своего преступного обогащения ведёт насыщенную публичную деятельность, переводя общественное внимание на политиков, депутатов и даже лично Губернатора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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