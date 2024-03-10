Мишустин подписал постановление о создании 3 новых экономических зон в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон в России. Планируется, что они появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, согласно сообщению пресс-службы правительства.

В Мордовии, в городе Саранске, планируется разместить шесть предприятий по производству строительных материалов, электрооборудования и химической продукции. Это предполагает создание почти 800 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме более 33 миллиардов рублей.

Ростовская область намерена превратиться в резидентов экономической зоны, где будут осуществляться производства прицепов и промышленного холодильного оборудования. Ожидается привлечение инвестиций в размере 8,5 миллиарда рублей.

В Тверской области власти рассчитывают на развитие производства полиэтиленовых труб и отечественных канатных дорог.

Олег Комолов, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета, отмечает, что выбор регионов для создания экономических зон обусловлен рядом факторов. Это включает в себя близость к рынку сбыта, логистические возможности и наличие квалифицированной рабочей силы, а также опыт производства, наработанный в прошлом.

Преимущества для резидентов особых экономических зон включают упрощенную систему регистрации предприятий, освобождение от налогов на имущество и прибыль, а также сниженные страховые взносы. Михаил Бурмистров, глава компании “Infoline-Аналитика”, отмечает, что эффективность таких зон находится на высоком уровне, особенно в условиях, когда компании ищут возможности для налоговых льгот.