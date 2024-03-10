Уничтожение «Пэтриотов» усилит трещины в противовоздушной обороне Украины

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Российские войска успешно уничтожили как минимум две пусковые установки ЗРК «Пэтриот», находившиеся на вооружении украинской армии. Этот удар подорвёт и без того испытывающую напряжение противовоздушную оборону ВСУ, а воздушное пространство в регионе станет намного более безопасным для авиации Москвы, пишет Forbes.



AP

Накануне в районе Покровска на востоке Украины российским войскам сопутствовала удача. С помощью гиперзвуковой ракеты «Искандер» им удалось поразить автоколонну ВСУ, в составе которой находились как минимум две пусковые установки ЗРК «Пэтриот». Оба комплекса взорвались, что почти наверняка привело к гибели их «опытных экипажей», пишет Forbes.

Благодаря этому удару небо в регионе стало «намного безопаснее» для российской авиации. Кроме того, в результате этой «всего лишь одной катастрофы» украинская армия лишилась до 13% пусковых установок «Пэтриот», которые ей предоставили США, Германия и Нидерланды, считает издание.

По мнению Forbes, уничтожение ЗРК американского производства подорвёт противовоздушную оборону ВСУ, в которой уже «наблюдаются трещины». Более того, заменить потерянные системы будет очень непросто.

Киев или его союзники могли бы встать в очередь на покупку новых «Пэтриотов», но эта процедура займёт месяцы, если не годы. Кроме того, быстрое решение проблемы выглядит маловероятным из-за нежелания республиканцев в конгрессе США одобрять Украине военную помощь, обращает внимание Forbes.