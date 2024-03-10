 

Уничтожение «Пэтриотов» усилит трещины в противовоздушной обороне Украины

10.03.2024, 12:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Российские войска успешно уничтожили как минимум две пусковые установки ЗРК «Пэтриот», находившиеся на вооружении украинской армии. Этот удар подорвёт и без того испытывающую напряжение противовоздушную оборону ВСУ, а воздушное пространство в регионе станет намного более безопасным для авиации Москвы, пишет Forbes.


AP

Накануне в районе Покровска на востоке Украины российским войскам сопутствовала удача. С помощью гиперзвуковой ракеты «Искандер» им удалось поразить автоколонну ВСУ,  в составе которой находились как минимум две пусковые установки ЗРК «Пэтриот». Оба комплекса взорвались, что почти наверняка привело к гибели их «опытных экипажей», пишет Forbes.

Благодаря этому удару небо в регионе стало «намного безопаснее» для российской авиации. Кроме того, в результате этой «всего лишь одной катастрофы» украинская армия лишилась до 13% пусковых установок «Пэтриот», которые ей предоставили США, Германия и Нидерланды, считает издание.    

По мнению Forbes, уничтожение ЗРК американского производства подорвёт противовоздушную оборону ВСУ, в которой уже «наблюдаются трещины». Более того, заменить потерянные системы будет очень непросто.

Киев или его союзники могли бы встать в очередь на покупку новых «Пэтриотов», но эта процедура займёт месяцы, если не годы. Кроме того, быстрое решение проблемы выглядит маловероятным из-за нежелания республиканцев в конгрессе США одобрять Украине военную помощь, обращает внимание Forbes.   


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