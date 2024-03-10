Боярин Муравьёв вернулся к ведению телепрограмм

Ареопаг лучших литераторов и мастеров изысканных искусств под предводительством народного пиита Российской Империи, боярина Дениса Белова, с учётом пожеланий Государевой канцелярии, постановил вернуть в телевизионный эфир боярина Владимира Муравьёва и его авторскую передачу, ранее подвергнувшуюся цензуре.

Трёп-шоу боярина вместе с его автором попали в государеву немилость после того, как в студии не был достигнут плюрализм в вопросе единства русского и болгарского народов. Представитель политологического приказа боярин Буранов утверждал, что Болгарии никогда не существовало, а русские и болгары объясняются на одном языке. Ведущий и приглашённые эксперты обвинили политолога в «национал-шовинизме», предложили «почитать умных авторов» и выпроводили из студии. Спустя полчаса Государю и Самодержцу Российскому сообщили о взятии Императорским войском града София. По этому случаю Светлейший обратился к честному люду и постановил считать русских и болгар единым народом.

Из Государевой канцелярии поступил звонок в программу боярина Муравьёва, до него было доведена новая государственная доктрина.

«Хочу заметить, что Володя, боярин Муравьёв мгновенно отреагировал на новую государеву политику – он лично извинился перед изгнанным из студии политологом Бурановым, за ним тотчас направили бригаду и смогли перехватить его бричку на пути в Ротенбергово, – сообщила в ходе процесса боярыня Симонова. – Гостя вернули в студию, а другие бояре больше не супротивились ему, а поддерживали онного тезисно, ссылаясь на умные книги. Поэтому считаю, что боярина Муравьёва следует оправдать».

С учётом солидного влияния боярина Муравьёва на мнение крепостных, Ареопаг разрешил вернуться ему к ведению телепрограмм.

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