Рупор кремлевской пропаганды: Мастер доносов

Мастер доносов

Историю юноши из немецкого города Грефенхайнихена, который сам себя называет «мастером доносов», рассказало немецкое издание Bild.

Никлас Маттеи патрулирует город на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и разыскивает тех, кто нарушает правила парковки. Он делает фото на смартфон и сообщает о нарушителях полиции. Таким образом он «подставил» 8% жителей небольшого городка. BILD опросил местных жителей об их отношении к такой инициативе, и местные жители резко раскритиковали Никласа. Но он утверждает, что ему «чужд страх».

За прошлый год Маттеи написал 4227 заявлений о неправильной парковке, общая сумма штрафов составила 140 000 евро. Отважный юноша не даёт спуску и чиновникам, и даже полиции: недавно он обнародовал фото, на котором зафиксировал, что номер на полицейской машине был грязным.

Издание сообщает, что активность Никласа распространяется и на другие города Германии. Недавно в Хемнице он донёс на известного рэпера Финча.

Бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг крайне недоволен парнем. На ежегодном карнавале он написал плакат, высмеивающий доносчика: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!» По словам чиновника, тысячи жалоб Маттеи парализуют работу полиции. Кроме того, он сеет рознь среди горожан.

Несколько из них уже обратились с ответными жалобами на юношу. «Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры, — сказал BILD бургомистр. — Я мечтаю, чтобы его особая одарённость нашла себе другую сферу применения».

Журналистка BILD Лаура Майнфельдер узнала некоторые подробности о «мастере доносов». Выяснилось, что юноша пишет заявления на земляков не только из-за неправильной парковки, но и за другие «нарушения».

— Однажды он позвонил в пожарную часть, потому что на улице лежал сук дерева, — рассказал BILD бургомистр Энрико Шиллинг. — На месте оказалось, что там была ветка, которую пожарники смогли отшвырнуть с дороги ногой.

В другой раз Маттеи позвонил в полицию, потому что сосед пылесосил днем в часы, отведенные для отдыха.

Затем он сообщил в полицию о «массовом нарушении общественного порядка», поскольку семья по соседству жарила шашлыки в своем саду и включила радиоприемник.

Недавно «мастер доносов» сообщил о тревожном сигнале детектора дыма. На место прибыли два пожарных расчета. Выяснилось, что это был разрушенный дом, подлежащий сносу, никакого пожара не было.

— Однажды Никлас проехал на велосипеде несколько кругов по кольцевой развязке, — рассказал Шиллинг. — Только чтобы дождаться, пока водитель пропустит его, чтобы он мог на это донести.

В Германии уступить дорогу правостороннему участнику движения — нарушение правил.

https://mixnews.lv/v-mire/2024/03/09/18-letniy-nemets-napisal-bolee-4-tysyachi-donosov-na-gorozhan-i-prines-v-kaznu-shtrafov-na-140-tysyach-evro/ – цинк

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