 

Новая информация о Pixel 8a от Google: Функция отслеживания батареи и скорый выпуск

10.03.2024, 10:17, Разное
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Google внедрила функцию отслеживания статистики батареи в бета-версии Android 14 QPR1. Она показывала количество циклов зарядки и дату производства батареи. Однако после мартовского обновления это нововведение исчезло. Google пояснила, что эта функция не предназначалась для существующих устройств. Оказалось, что статистика батареи поддерживается только на еще не выпущенном Pixel 8a и будущих моделях Pixel.

Google заявила, что эта функция работает только на Pixel 8a и более поздних версиях, и это соответствует их намерениям. Это подтверждает скорый выпуск Pixel 8a. До недавнего обновления эта функция работала на актуальных смартфонах Pixel, но статистика в некоторых случаях отображалась неточно.

Ожидается, что полноценная презентация бюджетного Pixel 8a состоится в ближайшие несколько месяцев, возможно, в рамках конференции Google I/O 2024 в мае.


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