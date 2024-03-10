Пентагон: НЛО не существует

Пентагон в своем докладе заявил, что не нашел никаких доказательств существования инопланетян, обнаружения космических кораблей и того, что они когда-либо посещали Землю.

Летом 2023 года бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе утверждал, что США на протяжении десятилетий могли скрывать сверхсекретные программы по обнаружению и изучению внеземных форм жизни и технологий. По его утверждению, у американских властей есть не только обломки инопланетных космических кораблей, но и останки пришельцев.

В 63-страничном отчете, подготовленном Управлением по разрешению аномалий Минобороны США по поручению Конгресса, говорится, что с 1960х годов за НЛО, или за «неопознанные аномальные явления», люди принимали испытания американских самолетов-разведчиков и дронов.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что чиновники отнеслись к докладу непредвзято, но просто не нашли доказательств существования пришельцев и секретных программ правительства.

– Все следственные мероприятия, проведенные на всех уровнях классификации, пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения было обычными объектами и явлениями и являлось результатом неправильной идентификации, — сказал Райдер.