Короткий свадебный маникюр на весну: универсальные тренды, сочетающиеся с любым нарядом

Выбор свадебного маникюра — решение более важное, чем выбор лака при обычном посещении салона. Пальцы и ногти невесты будут на виду, ведь каждый захочет рассмотреть обручальные кольца, но это не означает, что обязательны длинные ногти, если обычно девушка предпочитает короткие. Свадебный маникюр на недлинных ногтях актуален, особенно если они квадратной или миндалевидной формы. Хочется ли выбрать один цвет или произнести «да» в изящном образе — короткий дизайн ногтей способен воплотить в реальность любую прихоть.

Классика: молочно-белый

Независимо от сезона молочно-белый свадебный маникюр — хороший выбор. Сочетайте этот классический оттенок с квадратным оформлением, чтобы создать атмосферу элегантности, которая будет актуальна и весной, и летом.

Переливы росы

Если вам нравится изящный нейл-арт, не стоит избегать его только потому, что у вас свадьба. Вдохновляйтесь этим вариантом маникюра и создайте сверкающие ногти с минималистичным дизайном. Образ будет уместным для свадебного торжества и при этом подчеркнет вашу индивидуальность.

Нюдовый переход

Свадебный маникюр на коротких ногтях необязательно должен быть одноцветным. Найдите вдохновение в этом дизайне: нюдовая гамма, которая сочетается с тоном вашей кожи. Секрет такого свадебного маникюра в едва заметных различиях между несколькими нюдовыми оттенками.

Брызги шампанского

Большинство невест выбирают свадебный маникюр исходя из атмосферы, которую хотят создать на церемонии, и общего стиля торжества. Но почему бы не пойти другим путем и не сделать маникюр более ярким и праздничным? Попросите вашего мастера нанести топ с серебряными блестками на молочно-розовый фон, чтобы получился идеальный маникюр цвета розового шампанского с легким акцентом. Небольшая длина создаст более сдержанный образ.

Интересный вариант свадебного маникюра — использовать мелкие блестки. Здесь скомбинирована нейтральная основа и искрящийся золотой кончик. Количество блеска постепенно сходит на нет к середине ногтя и создает имитацию мерцающей звездной пыли (см. главное фото).

Golden French

Рассмотрите возможность заменить традиционный французский маникюр на золотой в день свадьбы. Тонкая золотая линия на кончиках ногтей идеально сочетается с прозрачным нейтральным основанием и золотыми украшениями. Нестандартный подход к классическому французскому маникюру, изысканный и универсальный.

Радужные вкрапления

Добавление маленьких кусочков сверкающего кракелюра и золотой фольги различных размеров и форм: изящный, но блестящий дизайн идеально подходит для тех, кто хочет чего-то необычного и подходящего для зимней свадьбы.

Тонкое серебро

Вы хотите создать уникальный образ для своего свадебного маникюра? Тогда попробуйте прозрачный нейтральный лак для ногтей с серебряными блестками, нанесенными по линии кутикулы. Потребуется тонкая кисть для нейл-арта, чтобы линии были максимально тонкими и изящными.

Минимализм

Такой вариант несколько отходит от привычных однотонных розово-белых свадебных дизайнов и привлекает внимание простыми линиями и чистой основой. Абстрактный рисунок на каждом ногте разной формы, что делает маникюр более авангардистским.

Нюдовый дизайн с акцентом

Чересчур вычурный дизайн с обилием декора выдает дурной вкус. Однако комбинация натурального оттенка и небольших страз украсит классический элегантный свадебный маникюр.