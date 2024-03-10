 

ВАК отклонила докторскую диссертацию о войне древних русов с ящерами из-за отсутствия научной новизны

10.03.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) постановила отказать в соискании учёной степени доктора исторических наук 41-летнему Юрию Петухову, поскольку не нашла научной новизны в его диссертации, посвящённой войне древних русов с ящерами с планеты Нибиру.

В резолюции комиссии сказано, что изложенные в работе факты – общеизвестны и не содержат информации, позволяющей составить более полную картину тех событий.

Кандидат исторических наук Петухов потратил 8 лет на написание своей докторской диссертации. Для этого он неоднократно посещал археологические раскопки в Старой Ладоге, Гиперборее, Аркаиме, Гнёздово и других местах, имеющих отношение к древнейшей истории. Им было собрано порядка 2000 письменных свидетельств войны между древнерусской цивилизацией и войсками вторжения планеты Нибиру в 1028-933 годах до нашей эры, а также многочисленные предметы материальной культуры, по которым можно составить представление о быте древних славян и их инопланетных противников. Гордостью его коллекции является действующий бластер с Нибиру, устройство которого Петухов смог подробно описать в чертежах. Тем не менее, в ВАК считают, что всё найденное им давно публиковалось в общедоступных источниках, в том числе в сети Интернет и в развлекательных телепередачах.

– То, что славяне прилетели с Альфы Центавра и воевали с ящерами, я слышал по НТВ ещё в 2001 году, – говорит член ВАК, профессор Исаак Гершгофт. – В начале нулевых по телевизору каждую неделю показывали то про рептилоидов, то про строительство пирамид при помощи лазерных резаков, то о цивилизации лемурийцев. Все эти факты, на мой взгляд, давно уже стали общеизвестными. Писать о них научную работу, тем более докторскую диссертацию, просто нелепо. С таким же успехом можно выдать за инновационную работу схему московского метрополитена или исследование о пользе мытья рук.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Голосующие через ДЭГ смогут сдать биометрию в ЕБС, не вставая с дивана

10.03 / Кардиолог Бокерия предупредила о вреде сахара для сосудов

10.03 / Мнение: О медленно наступающей жути… Куда бежать?

10.03 / «Вдруг отросла» – в Ростовской области инвалида, живущего без головы, заставили пройти переосвидетельствование

10.03 / Маникюр на март: 10 самых красивых дизайнов с учетом весенних тенденций

10.03 / В Саратове у «борца с коррупцией» обнаружили плоский телевизор и иномарку

10.03 / Мишустин подписал постановление о создании 3 новых экономических зон в РФ

10.03 / Боярин Муравьёв вернулся к ведению телепрограмм

10.03 / MacRumors: Apple представит еще 3 компьютера на чипе M3 до конца года

10.03 / Мнение: Мастер оф Мэджик (2022), или как я заходил в воду второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика