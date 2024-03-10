 

Об уникальной пользе супов для похудения

10.03.2024, 9:10, Разное
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Избавление от лишних килограммов может быть более эффективным и приятным, чем думают многие. Врачи подчеркивают, что употребление супов и достаточного количества воды, медленное пережевывание пищи и достаточное количество сна могут стать ключевыми элементами процесса похудения.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что употребление горячих супов играет важную роль в регуляции аппетита. Супы следует употреблять медленно, что дает возможность выработке гормонов насыщения, таких как глюкагоноподобный пептид, сигнализирующих мозгу о чувстве сытости.

Какие супы следует предпочитать? Врач общей практики Татьяна Захарова подсказывает, что горячие супы на нежирном бульоне с овощами часто являются низкокалорийным и питательным выбором. Такие супы могут помочь насытиться без лишних калорий, поддерживая вас в рамках дефицита калорий для похудения.

Важно помнить, что жидкость в супах способствует гидратации организма. Регулярное потребление супов помогает поддерживать баланс воды в организме, что может снизить чувство голода.

Что касается полезных ингредиентов в супах, вот несколько рекомендаций от Захаровой:

  • Минестроне -тальянский суп с овощами, бобами и зелеными листовыми овощами.Куриный суп с овощами – нежный суп на курином бульоне с добавлением моркови, лука и сельдерея.Летний – освежающий испанский суп из помидоров, огурцов, перца и лука.Суп с цветной капусты – богат витаминами и минералами, способствует улучшению пищеварения.Томатный суп с креветками – с низким содержанием калорий и богат витаминами.

Все эти супы обеспечивают организм разнообразными питательными веществами и витаминами, способствуя процессу похудения.


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