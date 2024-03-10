 

«Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

10.03.2024, 8:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Слишком медленное пополнение рядов британской армии вызвало критику в палате общин. Депутаты назвали процесс набора новобранцев «полным бардаком» и предположили, что эта кризисная ситуация, с которой столкнулись вооружённые силы Альбиона, вызовет радость в Москве, передаёт Daily Mail.


AP

Вопрос о пополнении рядов вооружённых сил Британии вызвал жаркое обсуждение в палате общин. Поводом для беспокойства парламентариев стала информация о том, что процесс принятия новобранцев может растягиваться на месяцы или даже год, пишет Daily Mail. 

Власти Соединённого Королевства заключили договор на £1,4 миллиардов с компанией Capita, которая должна заниматься набором персонала в армию. Но представители фирмы признали, что за прошлый год им удалось завербовать только 5 тыс. солдат, несмотря на цель в 9,8 тыс., поясняет издание. 

«Это полный бардак. Мало того что поставленные задачи не выполняются, так ещё и сам процесс занимает слишком много времени. А мотивированные люди не собираются сидеть без дела месяцами, они говорят: «Я могу пойти и устроиться на работу и зарабатывать деньги в другом месте», — прокомментировал ситуацию депутат-лейборист Джон Спеллар.

«Многие люди подают заявки на вступление в армию, но очень немногие поступают на службу, потому что после того, как им полгода или год морочат голову, они просто-напросто уходят», — посетовал депутат-тори Марк Франсуа. При этом он выразил уверенность, что трудности британской армии с набором кадров «насмешат» Владимира Путина и подорвут её операционные  возможности в будущем.

Проблема усугубляется массовым исходом британских военных со службы. По официальным данным, в прошлом году вооружённые силы страны покинули более 16 тыс. человек, а присоединились 10,6 тыс., подчёркивается в статье.

Причём в ряде подразделений, включая Королевские ВВС, кадровый голод стоит особенно остро. «В некоторых областях наблюдается настоящее опустошение, особенно квалифицированного персонала. В некоторых областях теперь на каждого новоприбывшего приходится три уволившихся», — сообщил Daily Mail информированный источник.

 


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