Родителями Тутанхамона оказались брат и сестра

В ходе тестов ДНК исследователи обнаружили, что родителями знаменитого фараона Древнего Египта Тутанхамона были братом и сестрой.

Анализ ДНК, представленный в документальном фильме BBC «Тутанхамон: правда раскрыта», выявил поразительные связи между членами семьи Тутанхамона. По словам ведущего фильма Далласа Кэмпбелла, сравнение ДНК отца Тутанхамона, Эхнатона, с ДНК его матери выявило неожиданные результаты.

– Тесты ДНК не только идентифицировали членов семьи Тутанхамона, но и обнаружили нечто поразительное, – сказал Кэмпбелл. – Мы обнаружили, что отец Тутанхамона и его мать были братьями и сестрами.

Ученые, участвовавшие в исследовании, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации, были удивлены данным открытием.

– Это стало для нас большим сюрпризом, – сказал один из исследователей. – Оказалось, что они брат и сестра.

Исследователи полагают, что члены королевской семьи практиковали браки между близкими родственниками чтобы обеспечить чистоту своей родословной. Фараоны считались «сыновьями богов» и не должны были вступать в брак с «обычными людьми». Однако современная наука показывает, что такие браки увеличивают риск появления нежелательных генов и снижает генетическое разнообразие.

Это открытие позвляет больше узнать о происхождении Тутанхамона, который взошел на трон в возрасте восьми. Несмотря на то, что он правил менее 10 лет, молодой король стал одним из самых известных фараонов в истории.