 

Мнение: О враге еврейского народа… Продался?

10.03.2024, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да, уж… Как говорили в детстве, похоже, в Африке сдох последний белый слон, раз началось такое. Оно и верно — тектонические сдвиги начались.

Нет, честно, ещё совсем недавно в это трудно было поверить. Ведь сколько было заверений в нерушимой дружбе, готовности вместе стоять до конца и проч. Сколько раз эти слова проверялись на прочность временем. А вот поди ж ты… Даже давний и надёжный союзник превратился в ненадёжного. И выступил с «откровенно враждебным» заявлением…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит Израилю. Вот так, однозначно и жёстко, заявил нынешний президент #США Джо Байден в интервью MSNBC.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС. Но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал Джо #Байден. И сообщил, что с таким посланием он может выступить даже в израильском кнессете.

Американский лидер отметил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договорённостей об обмене заложниками и заключенными. Он подчеркнул, что это особенно важно в связи с наступлением священного месяца Рамадан у мусульман (начался 10 марта). 46-й глава Белого дома отметил, что он говорил с большинством лидеров арабских стран — Саудовской Аравии, Египта, Иордании. И, по его словам, они готовы признать Израиль и начать восстановление в регионе.

Ну вот. Сначала американский президент привёл оценки числа жертв в Газе, основанные на данных ХАМАС. Потом начал уже откровенно давить на Тель-Авив, чтобы тот пошёл на уступки в части условий перемирия с ХАМАС. А теперь назвал главу сопротивления ХАМАС «вредителем».

Прощай, былая дружба?

А может, это Израиль с его «Железными мечами» таки не прав?

И, может, пора уже остановиться в этой ненависти, зашедшей слишком далеко?

И даже, может быть, пора прекращать не только лишь этот разрушительный конфликт?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В моду вернулись кожаные легинсы: как их стилизовать в образе этой весной

10.03 / Мнение: Ленин забрал у народа апельсины и лампочки

10.03 / Голосующие через ДЭГ смогут сдать биометрию в ЕБС, не вставая с дивана

10.03 / Кардиолог Бокерия предупредила о вреде сахара для сосудов

10.03 / Мнение: О медленно наступающей жути… Куда бежать?

10.03 / «Вдруг отросла» – в Ростовской области инвалида, живущего без головы, заставили пройти переосвидетельствование

10.03 / Маникюр на март: 10 самых красивых дизайнов с учетом весенних тенденций

10.03 / В Саратове у «борца с коррупцией» обнаружили плоский телевизор и иномарку

10.03 / Мишустин подписал постановление о создании 3 новых экономических зон в РФ

10.03 / Боярин Муравьёв вернулся к ведению телепрограмм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика