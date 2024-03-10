Мнение: О враге еврейского народа… Продался?

Да, уж… Как говорили в детстве, похоже, в Африке сдох последний белый слон, раз началось такое. Оно и верно — тектонические сдвиги начались.

Нет, честно, ещё совсем недавно в это трудно было поверить. Ведь сколько было заверений в нерушимой дружбе, готовности вместе стоять до конца и проч. Сколько раз эти слова проверялись на прочность временем. А вот поди ж ты… Даже давний и надёжный союзник превратился в ненадёжного. И выступил с «откровенно враждебным» заявлением…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит Израилю. Вот так, однозначно и жёстко, заявил нынешний президент #США Джо Байден в интервью MSNBC.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС. Но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал Джо #Байден. И сообщил, что с таким посланием он может выступить даже в израильском кнессете.

Американский лидер отметил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договорённостей об обмене заложниками и заключенными. Он подчеркнул, что это особенно важно в связи с наступлением священного месяца Рамадан у мусульман (начался 10 марта). 46-й глава Белого дома отметил, что он говорил с большинством лидеров арабских стран — Саудовской Аравии, Египта, Иордании. И, по его словам, они готовы признать Израиль и начать восстановление в регионе.

Ну вот. Сначала американский президент привёл оценки числа жертв в Газе, основанные на данных ХАМАС. Потом начал уже откровенно давить на Тель-Авив, чтобы тот пошёл на уступки в части условий перемирия с ХАМАС. А теперь назвал главу сопротивления ХАМАС «вредителем».

Прощай, былая дружба?

А может, это Израиль с его «Железными мечами» таки не прав?

И, может, пора уже остановиться в этой ненависти, зашедшей слишком далеко?

И даже, может быть, пора прекращать не только лишь этот разрушительный конфликт?

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