Конгрессмены объявили войну спикеру Джонсону за отказ выделять деньги Украине

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Между законодателями, желающими направить больше денег Украине, и спикером палаты представителей Майком Джонсоном назревает борьба, предупреждает The Washington Times. Как отмечает издание, председатель нижней палаты конгресса так и не вынес на голосование вопрос помощи другим государствам, несмотря на давление. В результате в конгрессе появляются альтернативные законопроекты о помощи Киеву и звучат угрозы отставки в адрес Джонсона.

Между законодателями, желающими направить больше денег Украине, и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который так и не вынес на голосование вопрос помощи другим государствам, несмотря на давление, назревает борьба, предупреждает The Washington Times.

Члена команды спикера дали понять, что Джонсон хочет подождать, пока конгресс не завершит цикл одобрения расходов правительства на 2024 финансовый год, прежде чем переходить к законопроекту о помощи другим странам и охране границы. Это означает, что конгрессмены могут вернуться к вопросу после 22 марта.

В результате сопротивления спикера в палате представителей родилось два альтернативных предложения: урезанный пакет помощи в размере $66 миллиардов Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону от умеренных республиканцев Дона Бэкона из Небраски и Брайана Фитцпатрика из Пенсильвании, а также от председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола. При этом Фицпатрик грозит Джонсону петицией об отставке, которая позволит выносить закоопректы на голосование без одобрения спикера.