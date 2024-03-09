Мнение: Принудительная украинизация при Сталине: русины, Воронеж, Политбюро

1. Блогер zhenziyou нашёл любопытные данные о переписи русинов 1945 году, в присоединённом тогда к Советскому Союзу Закарпатье (ссылка):



По большей части перепись проводилась студентами в присутствии политических офицеров [комиссаров] из Красной Армии. Типичный разговор при встрече с местными выглядел так:

Студент – крестьянину: «Ваша национальность?»

Крестьянин: «Я русский» [я руськый].

Комиссар – крестьянину: «В смысле, вы из России?»

Крестьянин: «Нет, я местный.»

Комиссар – крестьянину: «Записывай украинцем!»

<…>

В отличие от всех предыдущих правительств, которые управляли Подкарпатской Русью, советский режим имел чётко выверенную политику по вопросу национальной идентичности. Эта политика, которую советская Коммунистическая Партия Украины приняла в 1926 году, работала так: местные жители-славяне, неважно как они сами себя называли, должны были считаться украинцами. Во время первой переписи 1945 года все те, кто по национальности заявил себя как русин [руськый], карпато-русский [карпаторосс] или как-то иначе, были записаны в документах и паспортах как украинцы.

Обратите внимание: это уже 1945 год. Существует миф, согласно которому насильственную украинизацию проводил сначала ленин, а потом старая ленинская гвардия. Русофил Сталин якобы был за русских, но прекратить непотребство не мог, так как у него не было власти до 1938 года, когда он наконец-то смог очистить руководство страны от революционных врагов народа.

Как видите, не сходится. Украинизация продолжалась и в 1945, когда никакой открытой оппозиции Сталину в стране уже не было и не могло быть.

2. Напомню, до 1917 практически вся территория современной Украины была населена русскими. Некоторые из них говорили на русском, другие — на малороссийском диалекте, но русскими себя считали все. Ленин и Сталин по политическим соображениям отрезали от России территории, которые сейчас известны нам как «Украина» и «Казахстан». На этих территориях вожди проводили политику коренизации, чтобы сделать из русских новую нацию — украинцев.

Если коротко, их идея была в том, чтобы сделать из русского народа советский. Управлять страной, в которой подавляющее большинство население было русским, коммунистам было некомфортно: им нужна была, как сейчас говорят на Западе, «диверсити», разнообразие. Отсюда и принудительная запись в украинцы всех, кто каким-то образом оказался на территории украинской ССР, и силовой перевод всей переписки на украинский, и тому подобные меры.

В 1920-х замахивались довольно широко — к примеру, украинизировать пытались не только русский Харьков и русскую Одессу, но и Краснодар, и Воронеж:





Украинцев в итоге сделали из русских тем же способом, которым Мелькор в известной книге Толкина создал орков из эльфов: при помощи чёрной магии и пыток. В реалиях 20-го века вместо чёрной магии была масштабное насаждение всего украинского в ущерб русскому, которое, кстати, продолжалась и после смерти Сталина, а вместо пыток были предусмотрены, например, конкретные наказания для чиновников за нежелание переходить на украинский язык.

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

До какого безумия доходила насильственная советская украинзация:

28 мая 1928 г. Политбюро признало правильным решение правительства УССР обязать союзные органы вести переписку с органами и госучреждениями УССР исключительно на украинском языке.

Потом, по-видимому, это решение отменили, ибо оно явно было нерабочим и только лишь усложняло процессы управления.