 

Reuters: сотрудники передового кампуса Google пожаловались на медленный Wi-Fi

09.03.2024, 20:50, Разное
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Разработчики искусственного интеллекта в кампусе Bay View компании Google, расположенном в Маунтин-Вью, столкнулись с проблемами подключения к беспроводной сети, пишет Reuters.

Кампус Bay View был открыт в 2023 году и представляет собой современный комплекс из девяти зданий общей площадью около 55 тысяч квадратных метров. Он характеризуется инновационным дизайном и волнообразной крышей, покрытой солнечными панелями. Google заявляет, что кампус создает «среду, в которой у каждого есть инструменты, необходимые для достижения успеха».

Однако сотрудники, работающие над проектами искусственного интеллекта, испытывают трудности с подключением к Wi-Fi в кампусе. Они вынуждены использовать Ethernet-кабели или свои смартфоны для доступа в интернет. Несмотря на обращения к менеджерам с этой проблемой, им лишь советуют искать другие места для работы, например, в ближайшем кафе или на открытом воздухе.

Google признала наличие проблем с Wi-Fi и заявила о работе над их устранением. Компания также выпустила новые ноутбуки с более мощными чипами Wi-Fi для своих сотрудников. Однако причина сбоев Wi-Fi остается неизвестной, хотя некоторые предполагают, что это связано с волнообразной крышей, блокирующей сигнал Wi-Fi.

Проблемы с Wi-Fi возникают на фоне ужесточения политики Google по гибридной работе. С июня 2023 года Google требует от своих сотрудников посещать офис три дня в неделю и отслеживает их посещаемость по бейджам. Это вызвало недовольство среди некоторых работников, которые предпочитают трудиться удаленно. Один из инженеров отметил, что проблемы с Wi-Fi не способствуют возвращению сотрудников в офис.


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