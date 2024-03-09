Рупор кремлевской пропаганды: Педофила-антисталиниста объявили праведником

В Европе наградили "праведников народов мира". От России награду получил осужденный педофил разоблачвший товарища Сталина.

Фальшивые праведники народов мира

В 2012 году Европейский парламент принял решение учредить Европейский день Праведников мира 6 марта. По этому поводу в Милане в 2003 году был открыт итальянский «Сад Праведников». Он создан по образцу израильского: там тоже сажают деревья в честь людей, которые спасали человеческие жизни или сохраняли память о жертвах преследований.

И вот как сообщили некоторые СМИ «исследователь сталинских репрессий из Карелии Юрий Дмитриев награждён вчера в Милане званием «Праведника народов мира». Церемония награждения прошла без самого Дмитриева. Весной 2022 года он был отправлен российскими властями в колонию строгого режима в Мордовию».

Кроме Юрия Дмитриева, деревья Праведников мира в этом году посадят в честь итальянского писателя, сидевшего в фашистской тюрьме Альтьеро Спинелли, итальянско-аргентинской журналистки Вере Виджевани Харах, и иранской правозащитницы Наргиз Мохаммади, лауреата Нобелевской премии мира 2023 года. Чтобы оценить весь абсурд ситуации с Дмитриевым, нужно хотя бы коротко рассказать о трех других людях, отмеченных почетным званием. Информацию о них легко найти в интернете.

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Умерший в 1986 году Альтьеро Спинелли много лет провел в фашистских тюрьмах и концлагерях. Начиная с далекого 1927 года, когда из-за своих левых взглядов был арестован в Милане и приговорён к тюремному заключению. Вышел на свободу он лишь в 1943 году, после свержения диктатора Муссолини. Последнее, заметим, стало возможно лишь после побед войск антигитлеровской коалиции, одним из лидеров которой был Иосиф Виссарионович Сталин.

В дальнейшем Альтьеро Спинелли был известен как депутат, писатель и политический мыслитель. Просто акцентируем внимание на то, что много лет он сидел в тюрьме исключительно из-за своих политических взглядов.

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Аргентинка Вера Виджевани Харах является одной из основательниц движения «Матери Пласа-де-Майо». Российскому читателю, знающему лишь о фашистской диктатуре чилийского генерала Пиночета, нужно пояснить, что в соседней Аргентине в 70-е годы все было еще хуже. Там с противниками диктатуры расправлялись без суда, просто похищая их. Их пытали, девушек насиловали, затем убивали, а тела часто сбрасывали в океан. В это время бесследно исчезло около 30 000 аргентинцев.

И еще во время диктатуры 14 женщин вышли на площадь Пласа-де-Майо в центре Буэнос-Айреса. Спонтанная акция превратилась в общенациональное движение — «Матери Пласа-де-Майо», которое существует до сих пор и занимается восстановлением исторической справедливости.

Между прочим, у кого-то может возникнуть вопрос: ввел ли тогда гуманный Запад экономические санкции против чилийской и аргентинской хунты? После таких-то нарушений прав человека. Конечно же нет! Наоборот, им помогали! Они же боролись против «коммунистической угрозы», и с точки зрения западных, либеральных ценностей, при этом можно и убивать, и пытать, и насиловать…

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А Наргиз Мохаммади — это иранская активистка, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года «за борьбу против угнетения женщин в Иране». Иран считается нашим союзником во внешней политике, однако внутри этого клерикального государства очень жесткие порядки, периодически вызывающие протесты городской молодежи или женщин. Так или иначе, но Наргиз Мохаммади сидит в тюрьме именно за свои взгляды и политическую деятельность, а не за что-то иное.

Ну а теперь вернемся к петрозаводчанину Юрию Дмитриеву, «исследователю сталинских репрессий». Бывшему слесарю, свой первый тюремный срок получившему еще в советское время, по статье о нанесение тяжких телесных повреждений. А сейчас приговоренному к длительному тюремного сроку по чисто уголовным, «педофильским» статьям. О его деле написана масса статей. Но приходится напомнить, что в его деле большое количество непристойных фото приемной дочери, и все они признаны адвокатом Дмитриева и самим Дмитриевым как подлинные. Как были признаны ими же и иные развратные действия «исследователя сталинских репрессий» по отношению к ребенку.

Просто защитой этим поступкам давались совершенно абсурдные объяснения. Якобы это был «дневник здоровья» и «проверка на энурез». Положа руку на сердце, для того, чтобы поверить в эти оправдания, нужно полностью отключить здравый смысл и чувство приличия…

Юрия Дмитрия распиарили как «первооткрывателя Сандармоха». Однако Сандармох открыл не он, это давно установленный факт. Поиски захоронения в Медвежьегорском районе начались задолго до него и этим занимались местные жители. Об этом есть старая публикация, автором которой является журналист, в прошлом году включенный в список иноагентов, так что в тенденциозности его обвинить сложно. (Прочитать можно по ссылке — «Он вынул пистолет и спросил, почему копаем без его ведома».)

Юрий Дмитриев лишь является создателем мифа, связанного с Сандармохом, и миф этот далеко не всегда подтверждается фактами. Например, в его публикациях утверждалось, что в Сандармохе похоронены и жители Карелии, осужденные в 1937 и 1938 годах. Об этом в девяностые годы сообщили и их родственникам. Люди поверили. Вот только ни каких-либо документов, ни результатов раскопок, хоть как-то доказывавших этот факт, на сегодняшний день просто не существует!

Так что вчерашнее событие в Милане — это абсолютно политическое действо. Конечно, политическая борьба и моральные нормы — вещи плохо сочетаемые. Это правда так… Но с точки зрения фактов присуждение уголовному преступнику, совершившему омерзительные действия против ребенка, звания «Праведник мира» — это циничное оскорбление и памяти жертв фашизма и жертв той же аргентинской хунты. Да и оскорбление памяти тех людей, кто действительно пострадал ни за что в 1937 году…

(с) А.Степанов

https://mustoi.ru/kak-sudimyj-slesar-koshmarivshij-sirotu-stal-pravednikom-mira/ – цинк

С учетом курса на легализацию педофилии на Западе, чествование фальсификатора Дмитриева конечно же не удивительно.

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