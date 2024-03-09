 

Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03.2024, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

<логер Зак Нельсон, более известный как JerryRigEverything, прославленный своими тестами на прочность различных устройств, взялся проверить электропикап Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость. Экспериментальные результаты были опубликованы на его YouTube-канале.

Bлон Маск, основатель Tesla, утверждал, что кузов футуристичного Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и способен выдержать пули калибра 9-мм. Нельсон решил проверить это утверждение, применив несколько видов огнестрельного оружия.

Начав с пистолета Glock 19 (9 мм) и стреляя в дверь Cybertruck с расстояния около 10 метров, он обнаружил, что пули не пробили кузов, оставив лишь вмятины. Затем он перешел к меньшим пулям калибра 22 (5,6 мм), которые также не смогли пробить дверь.

Однако более мощный калибр 17 HMR прошел через дверь, несмотря на то, что не пробил ее насквозь. Нельсон также испытал автоматическую винтовку AR-15 с пулями калибра .223 Rem (5,56 мм) и мощную винтовку калибра 50, которые без труда пробили дверь Cybertruck, оставив большие дыры.

Из результатов теста Нельсон сделал вывод, что утверждение Маска о пуленепробиваемости Cybertruck в отношении калибров 9 мм и ниже подтвердилось. Тем не менее, он отметил, что это касается только кузова, а не стекол, которые, как было показано на презентации, не выдержали удара даже металлическим шаром.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

09.03 / Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

09.03 / Представлена новая линейка смартфонов Tecno Camon 30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика