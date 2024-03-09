Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

<логер Зак Нельсон, более известный как JerryRigEverything, прославленный своими тестами на прочность различных устройств, взялся проверить электропикап Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость. Экспериментальные результаты были опубликованы на его YouTube-канале.

Bлон Маск, основатель Tesla, утверждал, что кузов футуристичного Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и способен выдержать пули калибра 9-мм. Нельсон решил проверить это утверждение, применив несколько видов огнестрельного оружия.

Начав с пистолета Glock 19 (9 мм) и стреляя в дверь Cybertruck с расстояния около 10 метров, он обнаружил, что пули не пробили кузов, оставив лишь вмятины. Затем он перешел к меньшим пулям калибра 22 (5,6 мм), которые также не смогли пробить дверь.

Однако более мощный калибр 17 HMR прошел через дверь, несмотря на то, что не пробил ее насквозь. Нельсон также испытал автоматическую винтовку AR-15 с пулями калибра .223 Rem (5,56 мм) и мощную винтовку калибра 50, которые без труда пробили дверь Cybertruck, оставив большие дыры.

Из результатов теста Нельсон сделал вывод, что утверждение Маска о пуленепробиваемости Cybertruck в отношении калибров 9 мм и ниже подтвердилось. Тем не менее, он отметил, что это касается только кузова, а не стекол, которые, как было показано на презентации, не выдержали удара даже металлическим шаром.