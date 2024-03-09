 

Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

12 академиков Российской академии наук подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по вопросу временной передачи тела Владимира Ленина Коммунистической партии для экспозиций в региональных отделениях. Как отмечают специалисты, уникальный научный эксперимент по сохранению тела человека может быть поставлен под угрозу «в угоду практически религиозным обрядам и политическим мотивам».

Во время «тура» по регионам тело явно не смогут сохранять в том виде, в котором его поддерживают специалисты мавзолея. В худшем случае оно будет повреждено без возможности реставрации.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возразил, что не собирается открывать дискуссии о научной обоснованности опасений академиков, но отметил: «Наша Родина как никогда сейчас нуждается в поддержке. Многие товарищи из регионов не имеют возможности приехать в Москву и посетить мавзолей, но мы, как одна из ведущих партий, можем организовать посещение Владимира Ильича на местах, чтобы все желающие могли придти, получить заряд патриотизма, энергии. Это очень нужно всем сегодня».

Напомним, в конце 2023 года Коммунистическая партия согласовала временную передачу Владимира Ленина из мавзолея для экспозиции в нескольких региональных отделениях партии под гарантии сохранения его целости и сохранности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: О красивом… Ещё мы делаем ракеты, а что там с областью балета?

09.03 / Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

09.03 / Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика