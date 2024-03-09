Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

12 академиков Российской академии наук подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по вопросу временной передачи тела Владимира Ленина Коммунистической партии для экспозиций в региональных отделениях. Как отмечают специалисты, уникальный научный эксперимент по сохранению тела человека может быть поставлен под угрозу «в угоду практически религиозным обрядам и политическим мотивам».

Во время «тура» по регионам тело явно не смогут сохранять в том виде, в котором его поддерживают специалисты мавзолея. В худшем случае оно будет повреждено без возможности реставрации.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возразил, что не собирается открывать дискуссии о научной обоснованности опасений академиков, но отметил: «Наша Родина как никогда сейчас нуждается в поддержке. Многие товарищи из регионов не имеют возможности приехать в Москву и посетить мавзолей, но мы, как одна из ведущих партий, можем организовать посещение Владимира Ильича на местах, чтобы все желающие могли придти, получить заряд патриотизма, энергии. Это очень нужно всем сегодня».

Напомним, в конце 2023 года Коммунистическая партия согласовала временную передачу Владимира Ленина из мавзолея для экспозиции в нескольких региональных отделениях партии под гарантии сохранения его целости и сохранности.

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