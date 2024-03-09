 

После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03.2024, 15:33, Разное
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8 марта получилось для Московского зоопарка вдвойне праздничным днём – в семействе панд произошло пополнение. В этот раз счастливой мамой стала Катюша – дочь Жуи и Диндин, подаренных зоосаду лично главой КНР Си Цзиньпином. Особенно ценным стал тот факт, что у медведицы родилась тройня – девочки Маша и Люба, а также мальчик Василий. 

Для сотрудников питомника такая новость стала полной неожиданностью, ведь обычно панды воспроизводят потомство в четырёхлетнем возрасте, а сама беременность длится 100-150 дней. 

«Катюша чувствует себя хорошо, но она немного не опытна в таких вопросах, поэтому ей помогает мама Диндин, которая сейчас нянчит внуков. А вот причины столь неожиданной беременности назвать сложно, ведь единственный самец в этой семье – Жуи – уже несколько месяцев изолирован и никаких контактов с другими пандами не имел», – пояснила зоолог Виктория Манакян.

Она добавила, что в качестве эксперимента 29 февраля в вольере Жуи и Катюши транслировалось послание президента Федеральному собранию – в ходе него глава государства заявил о необходимости улучшения демографической ситуации в России и огласил новые меры поддержки, включая увеличение материнского капитала. 

В настоящее время зоопарк не располагает вольером необходимого размера для проживания шести панд, но по закону жилищные условия животных можно улучшить за счёт сертификата материнского капитала.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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