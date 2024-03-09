Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

Президент США Джо Байден подтвердил готовность подписать закон о запрете TikTok, если Конгресс одобрит соответствующий документ, пишет NBC News.

Инициаторами законопроекта, озаглавленного “О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками”, выступили республиканец Майк Галлахер из Висконсина и демократ Раджа Кришнамурти из Иллинойса.

Законопроект предполагает либо временное отстранение китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, от контроля над приложением на полгода, либо полный запрет его использования в США.

8 марта комитет палаты представителей Конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который может привести к запрету TikTok в США.

Ранее в Евросоюзе были высказаны подозрения относительно нарушения TikTok законодательства о защите личных данных. В мае 2023 года TikTok обвинил правительство США в нарушении свободы слова.