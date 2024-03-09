Guardian – украинские военные жалуются, что у русских всего больше

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Украинские военные сетуют, что у российской армии всего больше: и танков, и артиллерии, и человеческих ресурсов, и самолётов, пишет The Guardian. Так что, по их словам, какие бы действия они не предпринимали, РФ всё равно наступает.



AP

Журналист The Guardian Люк Хардинг пообщался с украинскими военными, которые рассказали ему: что бы они ни делали, российская армия наступает. «После двух лет полномасштабной войны и неудачного украинского контрнаступления летом прошлого года Москва перешла в движение», — пишет автор статьи. Российские войска захватывают всё новые территории, деревня за деревней.

«У русских всего больше. Танков, артиллерии, человеческих ресурсов и самолётов, — рассказал журналисту один из украинских военных. — У нас гораздо меньше. И они к этой войне готовились долго. К сожалению, мы этого не сделали. Мы сможем выжить только в том случае, если Запад вступится и даст нам больше оружия».

Украинская пенсионерка Светлана, которая живёт неподалёку от зоны боевых действий, говорит, что пожилые люди не могут позволить себе переехать в город Днепр, где аренда жилья дорогая: «У нас нет денег. Без этого тебя никто не возьмёт». Она рассказала, что ей приходится продавать продукты от своей коровы: молоко, сыр и кефир, — а также мед. Кроме того, она поделилась: «Мы беспокоимся, что, если мы покинем наши дома, кто-то вломится и украдёт наш телевизор и другие вещи».