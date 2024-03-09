 

Fox News – стало ещё больше сомнений — Байден так и не ответил на острые вопросы избирателей

09.03.2024, 12:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Во время своего ежегодного выступления Джо Байден, вместо того чтобы чётко ответить на волнующие американцев вопросы, посеял их ещё больше, заявил экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в эфире Fox News. Из всех проблем президент осветил только экономику, а его попытки развеять сомнения относительно своего возраста «выглядели так, словно он разозлился».

С нами на связи Кевин Маккарти, бывший спикер палаты представителей. Расскажите нам о своих размышлениях по поводу того, что мы наблюдали сегодня вечером. Также хотелось бы услышать, что вы думаете о словах Байдена по поводу внешней политики. Он довольно жёстко прошёлся по вопросу Украины, высказался по поводу того, что ХАМАС может войти в Израиль. Однако многие из его критиков считают, что этих проблем можно было бы избежать, если бы он изначально занял более сильную позицию.

КЕВИН МАККАРТИ, экс-спикер палаты представителей: Да, я думаю, если бы он действительно занимался внешней политикой, он бы постоянно говорил об этом с американской общественностью. 

Было три важных вопроса, на которые он должен был ответить: его возраст, граница и экономика. По-моему, он ответил только на один — об экономике. Когда речь зашла о возрасте, он попытался продемонстрировать свою энергичность, что, как по мне, выглядело так, словно он разозлился. Думаю, это только вызвало у людей ещё больше сомнений в его словах. 

Если анализировать речь в целом, то его кампания действительно беспокоится о своей базе избирателей. Это выступление не было направлено на независимых избирателей или избирателей Никки Хейли. Если бы это было так, он бы чувствовал себя куда увереннее. Это действительно была предвыборная речь, нацеленная на привлечение демократов, и мне кажется, что тут он упустил большую возможность.

Прямо сейчас демократы высказываются в интернете, некоторые видные демократы пишут: «Выступил с размахом», «Он снова в деле». Это я в подтверждение вашим словам: именно такими впечатлениями делятся демократы этим вечером. 

Скоро мы рассмотрим ответ республиканцев от сенатора Алабамы Кэти Бритт. А сейчас небольшой перерыв, пока президент выходит из зала после выступления с речью о положении дел в стране.

Дата выхода в эфир 08 марта 2024 года.


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