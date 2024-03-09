Инсайдеры показали обновленный дизайн iPhone 16 Pro

Портал 91mobiles опубликовал CAD-рендеры ожидаемого iPhone 16 Pro, представляющие его дизайн. Согласно представленным чертежам, модель будет иметь схожий с прошлогодней iPhone 15 Pro дизайн, но с определенными изменениями.

В частности, кнопка действия станет немного длиннее и шире. Кроме того, на левой стороне корпуса появится новая кнопка захвата камеры, которая будет выровнена с боковой рамкой смартфона. Эту кнопку разместят на месте вывода mmWave.

Портал 91mobiles ранее представлял достоверные CAD-рендеры таких устройств, как iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. Они также раскрыли дизайн предстоящих устройств Apple: 12,9-дюймовый iPad Air и iPhone SE четвертого поколения.

Согласно слухам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь большие экраны по сравнению с предыдущими версиями. Они увеличатся с 6,1 до 6,3 дюймов и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Также у смартфонов будет более производительные чипы Apple A18 Pro. Однако по многим другим параметрам новинки мало будут отличаться от предшественников.

Презентация линейки iPhone 16 ожидается осенью 2024 года.