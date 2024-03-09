 

Сборы послания президента к Федеральному собранию в кинотеатрах по всему миру достигли 1 трлн рублей

09.03.2024, 11:33, Разное
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Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием стало самым кассовым фильмом в истории российского кинопрома.

По всему миру его посмотрели порядка 3 млрд человек, при этом сборы в кинотеатрах уже достигли отметки в 1 трлн рублей.

Речь президента показывали в кинотеатрах России, Китая, Индии, Нигерии, Бразилии и Кыргызстана. Зрители с утра занимали очередь перед кинотеатром, чтобы попасть на вечерний сеанс. Места в таких очередях продавались за большие деньги: рекорд был зафиксирован в Гуанчжоу, где место в очереди на премьеру продали за 2 млн юаней (около 27 млн рублей).

В Союзе кинематографистов уже пообещали в следующем году снять сиквел к этому выступлению, а также выпустить по его мотивам телесериал и мультфильм для детей младшего школьного возраста.

– Не нужен нам Человек-паук и Супермен, у нас есть свой супергерой – эрудированный, корректный, дальновидный, защищающий каждого россиянина, – говорит директор одного из московских кинотеатров. – Президент уже давно обошёл по популярности всех голливудских звёзд. Если кто-то и заслужил «Оскар» за лучшую мужскую роль, так это он, а не какой-нибудь трансгендер из Гватемалы. Мы с нетерпением будем ждать сиквелов, приквелов и спин-оффов в этой серии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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