 

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну в Эр-Рияде

09.03.2024, 10:45, Разное
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На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), британский боксер Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Сообщение об этом размещено на сайте Al Jazeera.

Схватка между Джошуа и Нганну завершилась во втором раунде, после того как камерунец дважды был отправлен в нокдаун.

Энтони Джошуа, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, теперь имеет в своем активе 28 побед и три поражения.

С другой стороны, Нганну потерпел свой второй профессиональный поражение в карьере. Его предыдущее поражение случилось 28 октября 2023 года в поединке с британцем Тайсоном Фьюри по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел также в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, и судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

В смешанных единоборствах Нганну одержал 17 побед и потерпел три поражения. Он также был обладателем чемпионского пояса UFC в тяжелом весе.


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