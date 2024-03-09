 

Польский генерал об идее Макрона – это донкихотство — на Украине наша армия увязнет, а солдаты превратятся в пушечное мясо

09.03.2024, 10:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Польский генерал Леон Коморницкий назвал идею отправки солдат из европейских стран на Украину «донкихотством». Он объяснил, что на сегодняшний день у Европы нет таких возможностей, и это прекрасно знает Россия. Поэтому вместо того, чтобы пытаться придумать каким образом втянуть солдат и граждан стран Центральной Европы в вооружённый конфликт, ей необходимо сначала создать собственную серьезную военную промышленность, пишет Dziennik.


АР

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки армии на Украину вызвали широкий резонанс, пишет Dziennik. «Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши армии к этому не готовы, они на это не способны. Один из генералов говорит, что туда надо отправить сухопутные войска. Вопрос лишь состоит в том, где же эти сухопутные войска? Мы пока только начинаем двигаться в этом направлении», — заявил польский генерал Леон Коморницкий.

По его словам, русские прекрасно понимают, что у Европы нет таких возможностей. «Более того, даже если бы мы наскребли какой-то потенциал и направили его туда, то мы бы полностью лишились своих способностей. Наша армия войдет туда и увязнет», — предупредил военный. 

Тех, кто выдвигает такие идеи польский военный называет никак иначе как «казаками в тёмном лесу», которые думают, что всё знают, что они всемогущие и смогут победить любого. «Это донкихотство, борьба с ветряными мельницами, нечто невероятное. Я не в состоянии об этом мягко говорить. Ввиду такого поведения с губ срываются самые грубые слова», — такую оценку он дал людям, которые одобряют слова Эммануэля Макрона. 

 «Мы, Центральная Европа, должны стать пушечным мясом?», — задаётся  вопросом он. По его оценкам, решение вопроса оказания помощи Украине кроется в создании серьёзной военной промышленность в Европе, а не в том, чтобы пытаться придумать, как втянуть солдат и граждан стран Центральной Европы в вооружённый конфликт. «Я неоднократно призывал, и в очередной раз призываю к сдержанности и ответственности за свои слова», — подытожил он. 


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