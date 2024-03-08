 

GizmoChina: вышла дешевая розовая Nokia G42 с высоким уровнем ремонтопригодности

08.03.2024, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В честь Международного женского дня компания Nokia представила обновленную версию смартфона G42 в ярком розовом цвете, пишет портал GizmoChina.

Смартфон Nokia G42 доступен с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и новым дизайном. В комплекте с устройством идут 20-ваттная зарядка, кабель и силиконовый чехол. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 480+. Смартфон оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит, защищенным закаленным стеклом Gorilla Glass.

В нем установлены 50-мегапиксельная основная камера и два дополнительных датчика по 2 Мп каждый. Селфи-камера представлена сенсором с разрешением 8 Мп. Nokia G42 работает под управлением Android 13 и имеет WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C, разъем для карт MicroSD, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Аккумулятор в смартфоне емкость 5000 мАч.

Модификация Nokia G42 с 4 ГБ ОЗУ будет стоить в Индии 10 тыс. рупий (около 10,9 тыс. руб.), а версия с 6 ГБ — 12,5 тыс. рупий (около 13,6 тыс. руб.).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: О красивом… Ещё мы делаем ракеты, а что там с областью балета?

09.03 / Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика