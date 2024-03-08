GizmoChina: вышла дешевая розовая Nokia G42 с высоким уровнем ремонтопригодности

В честь Международного женского дня компания Nokia представила обновленную версию смартфона G42 в ярком розовом цвете, пишет портал GizmoChina.

Смартфон Nokia G42 доступен с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и новым дизайном. В комплекте с устройством идут 20-ваттная зарядка, кабель и силиконовый чехол. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 480+. Смартфон оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит, защищенным закаленным стеклом Gorilla Glass.

В нем установлены 50-мегапиксельная основная камера и два дополнительных датчика по 2 Мп каждый. Селфи-камера представлена сенсором с разрешением 8 Мп. Nokia G42 работает под управлением Android 13 и имеет WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C, разъем для карт MicroSD, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Аккумулятор в смартфоне емкость 5000 мАч.

Модификация Nokia G42 с 4 ГБ ОЗУ будет стоить в Индии 10 тыс. рупий (около 10,9 тыс. руб.), а версия с 6 ГБ — 12,5 тыс. рупий (около 13,6 тыс. руб.).