 

Шведские призывники начинают осознавать, что их отправят воевать за интересы «союзников»

08.03.2024, 19:51, Новости дня
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Молодые шведы призывного возраста обеспокоены тем, что после вступления королевства в НАТО их могут отправить за пределы родины для участия в военных операциях альянса по защите союзников, передаёт SVT. Будущие призывники и уже отслужившие шведы массово обращаются в антивоенные организации, которые в свою очередь требуют от правительства Швеции предоставить чёткие разъяснения по данному вопросу.


AP

Всё больше молодых шведов, которые собираются идти на военную службу или уже отслужили, стали обращаться в антивоенную организацию Svenska Freds из-за обеспокоенности тем, что после вступления Швеции в НАТО им придётся участвовать в военных операциях за рубежом, передаёт телеканал SVT.

Членство в НАТО означает, что Швеция становится частью «коллективной обороны» и получает гарантии безопасности со стороны военного блока. Однако это также означает, что шведским солдатам, возможно, придётся защищать другие страны НАТО в случае кризисов и вооружённых конфликтах за пределами Швеции. 

Пацифистская организация обратилась к правительству с требованием разъяснить, будут ли шведские военнослужащие, которые уже отслужили, в обязательном порядке отправлены для участия в военных кампаниях НАТО за пределами североевропейской страны. Как сообщается, в настоящее время правительство Швеции изучает этот вопрос.


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