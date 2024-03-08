 

News18: в Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси

08.03.2024, 19:15, Разное
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Индия готовится к запуску летающих такси в ближайшие месяцы, говорится в издании News18, со ссылкой на основателя компании ePlane Сатью Чакраварти.

Летающий транспорт может стать реальностью уже через восемь месяцев. Разработчики вынуждены были создать компактные модели летающих такси, чтобы они могли осуществлять посадку в ограниченных пространствах и совершать полеты в переполненном воздушном пространстве.

Предполагается, что стоимость поездок на воздушных такси будет лишь в два раза выше, чем на обычном наземном транспорте.

Китайская компания Guangzhou Automobile Group в июне 2023 года объявила о разработке летающего электромобиля, продемонстрировав возможности прототипа в специальном ролике.

В ноябре прошлого года генеральный директор стартапа Hover, занимающегося разработкой беспилотных аэротакси Александр Атаманов заявил о начале сертификации своего проекта как гражданского воздушного судна.


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