 

Daily Mail: пользователи жалуются на батарею iPhone после обновления до iOS 17.4

08.03.2024, 15:57, Разное
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После обновления до iOS 17.4 пользователи iPhone столкнулись с проблемами, касающимися заряда и расхода аккумулятора. Одни из них сообщают о значительном увеличении расхода батареи – некоторые смартфоны разряжаются на 40% всего за два часа, отмечает Daily Mail.

Кроме того, некоторые владельцы iPhone высказались о проблемах с зарядкой после обновления. Например, один пользователь iPhone 11 Pro отметил, что она у него заняла более четырех часов, чтобы достичь 94% с 40%.

Эксперты считают, что эти проблемы могут быть временными и решиться самостоятельно. Рекомендуется перезагрузить устройство и обновить все приложения. Для отслеживания расхода заряда батареи пользователи могут использовать раздел “Батарея” в настройках, где представлена информация о распределении заряда между приложениями. При обнаружении приложений с высоким потреблением энергии рекомендуется обновить, закрыть или удалить их.

В обновлении iOS 17.4 также представлена новая функция отслеживания состояния батареи, включая количество циклов зарядки, дату изготовления и время первого использования. Обновление стало доступно с 5 марта и внесло в гаджеты Apple поддержку сторонних магазинов приложений и другие изменения.


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