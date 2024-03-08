MT: русский блогер выпустил обзор Samsung Galaxy A55 до официальной презентации

Русскоязычный блогер опубликовал на китайском видеохостинге Bilibili подробный обзор Samsung Galaxy A55, несмотря на то, что официальная презентация устройства еще не состоялась. Об этом рассказал портал Mobiltelefon.

По данным видео, новинка оснащена 6,64-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип Samsung Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и GPU Xclipse 530. Galaxy A55 предлагает 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1, которое можно расширить с помощью карты памяти microSD.

В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал около 714 тыс. баллов, а в тесте на троттлинг в течение 15 минут показывает результат в 358 тыс. GIPS.

Также стоит отметить наличие тройной камеры: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольного объектива на 12 Мп и макромодуля с разрешением 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Среди других особенностей – стереодинамики, подэкранный сканер отпечатка пальцев, алюминиевая рамка корпуса, защита от воды и пыли, а также частичная поддержка Galaxy AI. Устройство работает под управлением Android 14 с предустановленной оболочкой One UI 6.1.

Полноценная презентация Samsung Galaxy A55 ожидается в ближайшее время.