 

Скандинавские саги составили раввины, приехавшие в Норвегию обучать викингов Торе

08.03.2024, 13:33, Разное
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К сенсационному выводу пришла группа исследователей университета Тромсё (Норвегия), которая провела сравнительный анализ корпуса текстов саг VII-XIV веков из Скандинавии со свитками Торы.

Учёные однозначно доказали, что саги были составлены раввинами, пытавшимися разъяснить местным жителям основные положения иудаизма.

О том, что в раннем Средневековье раввины из Палестины неоднократно путешествовали на север, известно из множества научных работ, однако ранее считалось, что они не вели там миссионерской деятельности. Норвежские исследователи опровергли это мнение, показав, что Старшая Эдда (исландская сага XIII века) является вольным пересказом книги «Юдифь», входящей в состав Торы. Автор саги, по всей видимости, был раввином, выучившим скандинавский язык. Дальнейшие исследователи показали, что и более ранние произведения, включая «Песнь о Нибелунгах», «Сагу о Форсайтах» и «Сагу о Йомсвикингах» содержат немало пересечений с библейскими сюжетами. В частности, деяния Моисея, совершавшего чудеса при помощи Торы, легли в основу более поздних скандинавских легендах о боге по имени Тор.

Также многократно повторявшееся раввинами утверждение о существовании только одного Бога привело к появлению такого языческого божества, как Один. Как считают учёные, попытка обратить викингов в иудаизм не увенчалась успехом: предки современных шведов, норвежцев и датчан адаптировали библейские сюжеты, приписав описанные там подвиги своим языческим богам и героям, а судьба самих раввинов при этом остаётся неизвестной.

– Древние скандинавы, к сожалению, ничего не поняли из учения раввинов, – говорит профессор Ялмар Хрундунг. – Иудеи пытались убедить их, что Бог один, но те только смеялись и позднее стали говорить, что их главного бога зовут Один. А утверждение о том, что вся сила в Торе, было также понято ими превратно, в результате чего возник бог Тор, которому приписывались всяческие невероятные способности. Нам следует многое пересмотреть в современном понимании скандинавской мифологии. Может оказаться, что в сагах сохранились какие-то важные иудейские тексты, которые были уничтожены в Иерусалиме и не дошли до наших дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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