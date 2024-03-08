Мнение: Неправильная русская семья

Историк Ян Гарнер специализируется на борьбе против России. Ян Гарнер — белый мужчина. Кажется, он канадец, но он учился также и в Британии, и даже в петербургской консерватории. Он автор двух книг о нашей стране, также он пишет филиппики о плохой России для Гардиан и тому подобных крупных СМИ. На этот раз внимание нашего профессионального врага привлекла популярная картина Бориса Заболоцкого от 2012 года, «Семья за столом».

Как видите, на картине нормальная русская семья: муж, жена, трое детей, две кошки. Жена беременна, несёт за стол печенье курабье. Судя по тому, что начинки необычайно много, печенье не магазинное, а домашнее, собственного приготовления. Дети сейчас насвинячат этим печеньем, но в комнате очень чисто, так что, видимо, в доме флотский порядок: поели — убрали.

Муж с детьми собирают макет яхты «Виктория». Глава семьи — крепкий мужчина в тельняшке, с лёгкой сединой на висках: вероятно, десантник или моряк. На футболке одного из сыновей флаг Российской Империи, а на коробке от макета и на холодильнике — современный русский триколор. Место действия — светлая уютная русская изба, в которой ноутбук, мобильник, микроволновка и прочая техника органично вписываются в винтажный интерьер из натурального дерева. На стенах — иконы, на горизонтальных поверхностях — православный журнал «Фома», книги и цветы. За окном — радующая глаз буйная зелень.

А вот что видит на картине канадский историк (ссылка):

«Крепкая семья — сильная Россия!». Три милых белых ребёнка и ещё один на подходе! Отец служит на флоте! Иконы на стене!

Русские соцсети ВКонтакте и Телеграм кишат этой жуткой этнонационалистической, фашистской иконографией.

Что же, твит господина Гарнера сходу набрал 200 тысяч просмотров и широко разошёлся теперь ещё и по западным соцсетям.

В комментариях ожидаемое буйство. Наши страдающие соседи в меньшинстве: они однотипно шутят про западные морские дроны и пересказывают старые сказки про коррупцию в России. Напротив, простые жители Запада завидуют нашей нормальности, а обитатели Глобального Юга и вовсе двумя руками за нас. Русских в комментариях тоже хватает. Многие в комментариях недоумевают: каким образом русская семья, не желающая быть фашистской, должна производить на свет индейцев и негритят.

Одна дама увеличила фрагмент картины с носками и сандалиями — это изображение Твиттер пометил как шок-контент. Другой блогер разместил срамное фото с западного э-ге-гей парада, чтобы показать альтернативу русским семьям: тут Твиттер ничего цензурировать не стал.

Вот несколько типичных реплик:

Lavinia Colzani

Лучше, чем в Финляндии, где у всех в рекламе густые, темные, вьющиеся, если не сказать завитые локоны, но я нигде не могу найти кондиционер для вьющихся волос, потому что на самом деле он мало где продается, так как у большей части населения совсем не такие волосы, как в рекламе.

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Ethan Tennenbaum

Если вы предполагаете, что мы должны каким-то образом импортировать цветных людей, чтобы поощрять этническое разнообразие, спешу напомнить вам, что в течение многих лет принудительная перевозка людей была незаконной и называется рабством или геноцидом — в зависимости от конкретных обстоятельств.

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Rachel, Spirited Sparrow

Да, как они смеют быть «белыми детьми», когда они русские. Почему белые люди так вас триггерят?

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Анна приходит к успеху

Ммм… семья из мужчины и женщины, у которых есть дети. Так по-фашистски! Это непристойно. Такой позор!

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Janis B

Что тут неправильного: «Три милых белых ребёнка и ещё один на подходе! Отец служит на флоте! Иконы на стене!»?

Разве это не то, к чему должна стремиться каждая нация? Как можно больше детей, крепкие семьи, сильная армия — это плохо? Неужели?

<…>

LillianStray

Что неправильного в картине? Я так росла. Папа служил во флоте, мы собирали модели кораблей, играли в шахматы с отцом, пекли пирожки с мамой. Нас было четверо детей и два котика. Разве что икон не было, был СССР, и родители были неверующими.

<…>

Elizabeth Sowden

Что за фантастический образ… Сколько россиян живет в залитых солнцем избах, а не в холодных, грязных, разрушающихся советских многоэтажках? Там должен быть крошечный полуразрушенный балкон, лифт, который не работает, грязная одежда, мокнущая в ванной, и строительный шум до 9 вечера.

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Astraia Intel

Это обычная пропаганда. Возможно, пришло время чему-то научиться у нашего врага здесь, на Западе. Я не вижу в этом ничего фашистского.

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Larissa

Напоминает старогерманскую пропаганду «Киндер, Кюхен, Кирхе». («Дети, кухня, церковь»).

<…>

Dark Elf

Помимо того, что отец одет в «telnyashka», а на столе модель военного корабля, что ещё не так? «Telnyashka» — широко распространенный предмет домашней одежды, а модели военных кораблей и самолетов продаются западными компаниями, такими как Ревел.

<…>

zbg40

«Фашизм — это когда у тебя счастливая семья. Чем счастливее твоя семья, тем больше ты фашист» — Бенито Муссолини.

PS. С праздником, дорогие читательницы! Простите старого тролля за нескромный вопрос: что вы думаете об идее депутата Виталия Милонова, который сказал вчера, что лучший подарок на 08 марта — это новая беременность?