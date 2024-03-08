 

Экс-представитель Госдепа – крепнущее партнёрство России и Китая в космосе не предвещает США ничего хорошего

08.03.2024, 13:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия и Китай укрепляют партнёрство в космосе, — сказала в эфире Fox Business бывший официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, комментируя новость о совместных планах Москвы и Пекина разместить на Луне атомную энергоустановку к 2035 году. Она при этом отметила, что если эти страны скооперируются в космосе, то это не предвещает Вашингтону ничего хорошего.

Глава российского космического агентства вчера заявил, что Москва и Китай рассматривают вопрос о размещении к 2035 году на Луне атомной энергоустановки. Морган, нам известно, что коммунистический Китай вновь проявляет враждебность во всех этих вопросах и вступает в партнёрские отношения с противниками США. Что вы можете сказать о коммунистическом Китае и о подобной возможности размещения ядерного оружия на Луне?  

МОРГАН ОРТАГУС, бывший официальный представитель Госдепа США: Русские в последнее время испытывают в космосе некоторые трудности. В прошлом году они попытались осуществить лунную миссию. Они не проводили ничего подобного где-то 47 лет. И она не увенчалась успехом. Аппарат потерпел крушение.

Они сейчас пытаются улучшить российские возможности в космосе. Однако реальной новостью во всём этом для меня стало китайско-российское партнёрство. Как вы видели и как мы уже много раз говорили об этом на вашей программе, последние 12 лет встречи между Си Цзиньпином и Путиным проходили чаще, чем между любыми другими двумя мировыми лидерами.

В прошлом году на одной из их последних встреч Си Цзиньпин заявил — тут я скажу своими словами, — что из-за китайско-российского партнёрства мир увидит такое изменение мирового порядка, какого не наблюдалось уже сотню лет.

Так что они оба укрепляют отношения, и РФ тут явно младший партнёр. Но если РФ и Китай скооперируются в космосе, то это не предвещает Соединённым Штатам ничего хорошего. У нас уже давно идёт война в космическом пространстве, вернее в киберпространстве. Вероятно, где-то месяц назад мы обсуждали ядерные возможности и противоспутниковые возможности в космосе, которые РФ пытается усовершенствовать. Так что для меня настоящая новость здесь заключается в партнёрстве РФ и Китая в космосе…

Так оно и есть.

МОРГАН ОРТАГУС: … и это должно вызывать у нас реальную тревогу.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.


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