 

Судебный пристав подарил женщине на 8 марта цветы, но унёс бытовую технику

08.03.2024, 11:33, Разное
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Архангельские судебные приставы решили поздравить дам региона с Международным женским днём. Они ходили по квартирам и дарили архангелогородкам цветы и желали всего самого лучшего.

Однако не у всех женщин после таких визитов сохранилось праздничное настроение.

Пристав Моисеев вручил букет мимозы гражданке Петровой В.В., проживающей по улице Комсомольской, и вспомнил, что уже наносил визиты по этому адресу ранее. Мужчина достал планшетный ПК, сделал запрос в базу данных и обнаружил, что хозяйка квартиры – должница банка, которая не смогла вовремя выплатить 1,5 млн рублей.

В результате пристав и его подоспевшие коллеги описали всё имущество в квартире и забрали его часть для погашения задолженности. У должницы были изъяты: холодильник с едой, телевизор, ноутбук, стиральная машина, СВЧ-печь, смартфон, умные часы, велотренажёр, пылесос и фен.

Руководство поощрило Моисеева премией в размере оклада за выход на работу в праздничный день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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