 

Ученые: длительное применение спреев для носа может спровоцировать рост слизистой ткани

08.03.2024, 11:27, Разное
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Виктория Руденко, врач-оториноларинголог, поделилась важной информацией о последствиях чрезмерно длительного использования спреев для носа. Она отметила, что это может привести к увеличению слизистой ткани в носовой полости.

Виктория Руденко подчеркнула, что использование сосудосуживающих средств от насморка оправдано в определенных случаях, например, при острых ринитах, среднем отите и синусите.

Однако врач предупредила, что использование таких средств должно быть ограничено несколькими днями. Она отметила, что сосудосуживающие капли и спреи можно применять только в течение семи дней подряд.

Виктория Руденко предостерегла от возможных последствий продолжительного использования спреев для носа. Это может привести к привыканию слизистой ткани к действию препаратов и, в конечном итоге, к ее активному росту, что может в последствии вызвать гипертрофию нижней носовой раковины и затруднить дыхание.

Для тех, кто стремится избавиться от зависимости от таких препаратов, Виктория Руденко рекомендует обратиться к оториноларингологу.


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