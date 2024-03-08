 

Запрет на публикацию статистики по добыче нефти и газа продлили до 2025 года

08.03.2024, 10:20, Разное
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Правительство приняло решение продлить запрет на публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2025 года. Он был введен 26 апреля 2023 года и изначально предполагался на 11 месяцев, до 1 апреля 2024 года.

В соответствии с постановлением 2023 года, определены конкретные виды продукции, по добыче которых приостановлено распространение статистики. Этот перечень включает в себя нефтегазоводяную смесь (скважинную жидкость), нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную, а также нестабильный газовый конденсат.

В дополнение к указанным мерам постановление также включает расширенный список видов деятельности, по которым публикация статистики будет прекращена в 2024 году. В этот список входит добыча нефти и природного газа.


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