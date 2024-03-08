Государственные промышленные объекты ТОР передадут УК и резидентам

Минэкономики разработало порядок передачи движимого госимущества управляющим компаниям территорий опережающего развития для его последующей передачи резидентам. Это касается ситуаций, когда в границы ТОР включают участки с выведенными из производственного процесса промышленными объектами.

Данная инициатива направлена на создание нормативной базы для передачи движимого имущества в ТОР на Дальнем Востоке, в Арктике и в закрытых административно-территориальных образованиях управляющим компаниям. Законопроект, открывающий такую возможность, был принят в конце февраля.

Производственное имущество, о котором идет речь, появляется при интеграции участков с промышленными объектами в границы ТОР. Например, при создании ТОР ЗАТО атомной отрасли были переданы в муниципальную собственность производственные здания с оборудованием.

Согласно разработанному Минэкономики проекту постановления правительства, движимое имущество будет передаваться управляющим компаниям от РФ, регионов или муниципалитетов в форме аренды или собственности. Это позволит им распоряжаться имуществом и предоставлять его в аренду резидентам ТОР. Кроме того, последние смогут выкупить арендованное оборудование после выполнения инвестиционных обязательств.

По словам гендиректора “Атом-ТОР” Николая Пегина, передача движимого имущества резидентам позволяет использовать его без необходимости демонтажа, что способствует реализации проектов.

В дальневосточных ТОР предлагается расширить мораторий на плановый госконтроль. Директор АКИТ Михаил Лабудин отмечает, что возможность передачи движимого имущества управляющим компаниям упростит процесс обеспечения инвесторов необходимым имуществом и ускорит наполнение ТОР новыми проектами.