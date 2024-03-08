 

За четыре месяца было продано лишь 793 смартфона на российской ОС «Аврора»

08.03.2024, 8:05, Разное
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Согласно данным издания CNews, за четыре месяца с момента начала продажи в РФ было реализовано почти 800 смартфонов и более 100 планшетов компании Fplus, которые работают на операционной системе “Аврора”.

Новые устройства, такие как планшет Fplus Life Tab Plus и защищенный смартфон Fplus R570E появились на прилавках с 7 ноября 2023 года. Их цены составляют 17 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно. Розничные и онлайн продажи смартфонов достигли 793 штуки, на общую сумму 11,88 миллиона рублей, а планшетов было продано 133 штуки на сумму 2,25 миллиона рублей.

Устройства Fplus с ОС “Аврора” приобрели как компании и государственные службы, так и обычные потребители. Среди первых покупателей устройств российской компании оказался заместитель главы Минцифры РФ Евгений Филатов.

Представители Fplus отметили, что смартфоны стоит использовать, подключив их к “Аврора Центру”, развернутому в конкретной организации, а также в исследовательских целях. Самостоятельное подключение к “Аврора Центру” невозможно, поскольку логика ОС сугубо корпоративная.

Производитель также отметил, что в сегменте B2B спрос на устройства с ОС “Аврора” значительно превысил ожидания: общий объем продаж смартфонов и планшетов на этом рынке составил несколько тысяч штук.


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