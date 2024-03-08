Мнение: О тупых и ещё тупее… Но как же они служат в очистке?

Это и правда феерическое нечто, да простят меня толерантные зоозащитники великого народа, подарившего миру феноменальных легкоатлетов, баскетболистов и реперов. Но тут совершенно невозможно молчать. Потому что это один из тех людей, от которых прямо зависит, скатится ли человечество в огонь глобальной атомной войны, либо удастся как-то пропетлять в очередной раз по кромке льда.

От разума и трезвомыслия этих людей зависит. И вот как во втором, так и в первом — бо-о-ольшие основания для сомнений.

Глава Пентагона Ллойд Остин III «отличился».

«Я тепло поздравляю Швецию с тем, что сегодня она стала 32-м членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Швеция — гордая демократия с боеспособной армией, и её вступление в НАТО укрепит величайший Альянс в истории, — заявил он намедни. — Спустя более двух лет “войны Путина” против Украины #НАТО стала более сплочённой и решительной, чем когда-либо. Решение Швеции является ещё одним напоминанием о том, что “война Путина” не является результатом расширения НАТО, а является причиной расширения НАТО».

Уф-ф-ф!

Таким образом, Ллойд Остин заявляет, что в 1997 году, когда он служил комбатом 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, приём в НАТО новых членов из числа стран бывшего Восточного блока и даже бывших союзных республик #СССР начался ровно из-за того, что Владимир #Путин, который в тот период курировал импортные закупки в Администрации президента России, «развязал агрессивную войну». Простите, этот клерк что-то не то и не у того купил тогда, из-за чего НАТО пошла расширяться на Восток? Должен был приобрести мебель в Киеве, а купил в Риме? Какие ещё могли быть связанные с нынешним «украинским кризисом» причины для #НАТО начать движение к западным границам РФ, вопреки всем ранее данным устным обещаниям?

И вот эти люди — с таким кругозором, с таким «интеллектом» — решают, жать на кнопку, или нет?

Вам не страшно от этого?

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