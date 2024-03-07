Рупор кремлевской пропаганды: Пересмотр итогов приватизации 90х годов

Основатели ЧЭМК оспорили передачу заводов государству

Основатели промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), бизнесмены Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Интерфакс».

Супруги подали апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области 5 марта. В материалах не приводятся подробности заявления. Одновременно в суд были направлены ходатайства от входящих в группу ЧЭМК компаний АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля полностью удовлетворил иск российской Генпрокуратуры РФ о передаче государству акций трех предприятий группы: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Заседание должно было состояться 28 февраля, но проходивший в закрытом режиме процесс ускорили по ходатайству надзорного ведомства.

Генпрокуратура требовала вернуть в госсобственность три завода ЧЭМК по причине незаконности проведенной в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

https://lenta.ru/news/2024/03/06/osnovateli-chemk-osporili-peredachu-zavodov-gosudarstvu/ – цинк

А можно провести еще более тщательную проверку имущества граждан Антиповых и конфисковать другую собственность, которая связанную с приватизацией из 90х, а самих Антиповых, за вывод средств за рубеж и уничтожение производственных мощностей, арестовать, осудить и посадить с конфискацией.

Как видим, при желании, нет никаких проблем с пересмотром итогов приватизации 90х годов, тем более что нет особых сомнений в том, что подавляющее число актов "приватизации" связано с полузаконной или незаконной деятельностью. Достаточно просто потыкать палкой. Как уже потыкали Антиповых Раз уже нет политического решения об общем пересмотре, то уж как минимум в ВПК и тяжелой промышленности, данные меры давно напрашиваются – это в интересах общества и государства.

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