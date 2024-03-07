 

Польша предлагает ЕС отменить торговые преференции для Украины

07.03.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил на пресс-конференции в Вильнюсе с предложением отменить все торговые преференции, которые были предоставлены Украине после начала специальной военной операции. Он подчеркнул необходимость защиты европейского аграрного рынка, польских производителей и интересов фермеров. Господин Туск также отметил, что большинство польских политиков не учитывали последствий некоторых решений для страны.

Премьер также пообещал встретиться с протестующими фермерами 9 марта, там же он может выступить с заявлением по поводу Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил о готовности Киева рассмотреть возможные пути решения разногласий с Польшей и принять ограничения на торговлю с Европейским союзом.

Ранее Дональд Туск высказывал идею о запрете ввоза зерна из РФ и Белоруссии, что нашло поддержку литовского премьер-министра Ингрид Шимоните. Эти действия происходят на фоне протестов польских фермеров, несогласных с беспошлинным ввозом украинской аграрной продукции, которые требуют закрыть границу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

09.03 / Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика