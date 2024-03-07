Польша предлагает ЕС отменить торговые преференции для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил на пресс-конференции в Вильнюсе с предложением отменить все торговые преференции, которые были предоставлены Украине после начала специальной военной операции. Он подчеркнул необходимость защиты европейского аграрного рынка, польских производителей и интересов фермеров. Господин Туск также отметил, что большинство польских политиков не учитывали последствий некоторых решений для страны.

Премьер также пообещал встретиться с протестующими фермерами 9 марта, там же он может выступить с заявлением по поводу Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил о готовности Киева рассмотреть возможные пути решения разногласий с Польшей и принять ограничения на торговлю с Европейским союзом.

Ранее Дональд Туск высказывал идею о запрете ввоза зерна из РФ и Белоруссии, что нашло поддержку литовского премьер-министра Ингрид Шимоните. Эти действия происходят на фоне протестов польских фермеров, несогласных с беспошлинным ввозом украинской аграрной продукции, которые требуют закрыть границу.