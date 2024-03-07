Мнение: Врачей и журналистов заменят раньше, чем программистов





1. Некоторые полагают, что ажиотажный спрос на программистов – явление временное, так как скоро функции программистов возьмут на себя роботы (ссылка):



Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил на мероприятии World Government Summit в Дубае, что в скором времени программирование перестанет быть важным навыком. Задачами по программированию, по мнению Хуанга, займется искусственный интеллект, поэтому для молодежи перспективнее получать знания в области биологии или сельского хозяйства. А кодить, при необходимости, можно будет на естественном языке с помощью ИИ.

На протяжении последних 10-15 лет среди специалистов по информационным технологиям была распространена точка зрения о необходимости обучения детей навыкам программирования с раннего возраста. Глава Nvidia, однако, с этим не согласен. По его мнению, все обстоит с точностью до наоборот. Для разработки программного обеспечения вскоре нужно будет лишь чётко сформулировать техническое задание на естественном языке, а все остальное за программиста сделает искусственный интеллект.

«Наша работа — создавать вычислительные технологии, которые лишат людей необходимости программировать. Тогда языком программирования, по сути, станет человеческий. Все в мире будут программистами, и в этом заключается чудо искусственного интеллекта», — сказал участникам саммита Дженсен Хуанг.

Хуанг предположил, что вместо написания кода люди могли бы освоить навыки в биологии, образовании, производстве и сельском хозяйстве. Так они потратили бы время, которое необходимо для изучения программирования, на более продуктивную деятельность.

Кстати, роботы уже научились делать плохие компьютерные игры «с нуля» (ссылка):



Специалисты Google DeepMind представили относительно маленькую модель на 11 млрд параметров. Просмотрев 200 тысяч часов видео о том, как люди играют в двухмерные видеоигры-платформеры, она вывела правила игры и физические законы плоского мира, несмотря на то, что в записях не было информации о том, какие кнопки нажимали игравшие. Но самое любопытное тут — это тенденция. ИИ научился превращать фотографии в игры.

Полностью обученная модель Genie берет одну-единственную фотографию, эскиз или сгенерированную ИИ иллюстрацию и превращает ее в двухмерную видеоигру, реагирующую на нажатие кнопок. Создание графики и рудиментарной интерактивной среды происходит параллельно, за один шаг.

В целом, конечно, всё это верно, но есть нюанс. Если робот действительно сумеет заменить программистов, то он сумеет заменить и 95% других работников, так как программист — одна из самых сложных для замещения профессий. После этого наш мир изменится насколько сильно, что спрогнозировать дальнейшее развитие событий я не берусь.

2. Искусственный интеллект победил опытных врачей-офтальмологов (ссылка):



В рамках эксперимента, о котором пишет Science Daily, врачи-офтальмологи соревновались с GPT-4. Ученые выбрали именно эту медицинскую специальность, поскольку в офтальмологии обычно огромное количество сложных случаев, что требует большого внимания к пациенту. Тест состоял из 20 вопросов о глаукоме и сетчатке, которые чаще всего задают пациенты. Всего врачи и ИИ проанализировали 20 клинических случаев.

«Работа GPT-4 оказалась поразительной. ИИ соответствовал, а в некоторых случаях превосходил опытных офтальмологов», — заявил автор исследования Энди Хуанг.

Например, где-то ИИ был точнее врачей в выявлении диагнозов, а где-то давал более развернутый ответ и рекомендации по тактике лечения.

Ещё ИИ научился давать рекомендации по совместимости лекарств (ссылка):



При хронических заболеваниях или остром состоянии пациентам часто назначают сразу несколько препаратов, однако они могут мешать друг другу — снижать всасываемость или даже провоцировать токсичность. В качестве решения проблемы ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который быстро определяет несовместимость. Например, уже найдены несколько комбинаций распространенных лекарств, которые не следует принимать вместе.

Таких новостей много. Современная медицина хорошо подходит для роботизации, так как в ней многое стандартизировано, начиная с самих людей, которые имеют более-менее одинаковый генетический код. Если в программировании роботов не внедряют, так как они пока что не тянут серьёзные задачи (за пределами нескольких узких областей), то в медицине главным препятствием является инерция мышления. Это значит, что лет за 5-10 компьютерная медицина распространится очень широко — особенно в странах, где обычная медицина недоступна для широких слоёв населения, таких как США.

3. Русские разработчики искусственного интеллекта отстают от американских — на год-полтора, пожалуй — но тоже делают много впечатляющего.

К примеру, в Яндекс.Браузер теперь встроен ИИ-помощник для блогеров (ссылка). Выделяешь прямо в браузере текст, который пишешь, и можно поручить роботу улучшить стиль или сократить текст, оставив главные мысли. Робот более-менее справляется: