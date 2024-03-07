 

Украина — лишь очередная жертва США, которые вечно разжигают чужие войны

07.03.2024, 20:16, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США отказываются признавать тот факт, что вина за конфликт на Украине полностью лежит на их плечах и что ни о каком «построении империи» со стороны РФ не идёт и речи, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom. По его словам, единственная страна, которая вечно провоцирует конфликты и убивает людей в результате своих безрассудных действий, — это США. «Россия таким не занимается», — уверен эксперт.

«Если Украина падёт, НАТО будет воевать с Россией». Джо Байден разошёлся…

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Это просто невероятно с точки зрения того, что Остин не принимает реальность, не принимает ответственность за то, что вся эта война на Украине восходит к действиям США и Великобритании и к их организации переворота, событий на Майдане в феврале 2014 года, которые привели к свержению демократического правительства.

Мир понимает, что США очень избирательны. Иногда мы действительно считаем, что демократия важна, а иногда нам не терпится разгромить её и уничтожить, потому что мы хотим убедиться, что у власти (в другой стране. — ИноТВ) будет сидеть именно наш демократ. Роль США заключается в том, что они спровоцировали всё это, в том, что они продолжают этим заниматься, каждый год, начиная с 2014 года, проводя крупные военные учения на границе с Россией.

Если бы РФ проводила крупные военные учения с Мексикой по сценарию вторжения в США, мы бы и минуты не стали это терпеть. А с русскими мы поступали так десять лет: тыкали их в один глаз, тыкали в другой, тыкали в грудь. А когда они вдруг нанесли ответный удар, мы сразу же сказали: «Это необоснованно!»

У Путина нет никаких планов на остальную Европу или Украину, раз уж на то пошло. Исторически сложилось так, что если вы посмотрите на запад от Днепра, то увидите территории, которые традиционно находились под контролем румын и поляков, а не России. Так что да, у РФ есть исторический интерес к землям, расположенным к востоку от Днепра. Но Путин делает это для защиты России.

И какая бы ни была причина, по которой страны НАТО продолжают распространять эту ложь о том, что РФ — имперская держава, стремящаяся восстановить свою империю… Опять же, попытки РФ охранять свою территорию — это не построение империи. Вторжение США в Афганистан, вторжение США в Ирак, вторжение США в Сирию, вторжение США в Сомали, вторжение США и Великобритании в Ливию — вот это построение империи! РФ таким не занимается. 

Так что нам пора прекратить нести этот бред, открыть глаза и признать, что единственная страна в мире, которая провоцирует конфликты, разжигает их и убивает людей в результате своих безрассудных действий, — это мы сами. Взгляните в зеркало.

Дата выхода в эфир 05 марта 2024 года.


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