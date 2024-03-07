Запатентована система автоматической печати рекламы на принтерах пользователей

Крупнейшие производители принтеров и МФУ – компании Hewlett-Packard, Canon и Epson – совместно запатентовали систему, которая сможет автоматически добавлять рекламу на распечатанные документы.

Такие объявления займут до 5% от общей площади листа и будут находиться вне границ печати. Речь идёт о контекстной рекламе – искусственный интеллект в облаке проанализирует содержимое отправленного на печать документа и постарается подобрать объявление на ту же тему.

Согласно патенту, реклама в распечатках появится только у тех пользователей, которые используют контрафактные картриджи или системы непрерывной подачи чернил. Как только пользователь вернётся к оригинальным расходникам, всё станет по-прежнему.

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