Скандалы: Представители ЧВК «Вагнер» передали награды погибшего «музыканта» его семье

Члены семьи погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ливана Борща получили его награды и заслуженные выплаты

Об этом позаботились сотрудники «Оркестра».«Музыкант» погиб при выполнении боевых задач во время операции «Бахмутская мясорубка» и не оставил никаких данных о родственниках. Он был захоронен на общем кладбище «вагнеровцев».

Однако после его смерти сотрудники компании узнали о том, что у Ливана Борща остались дети. Они разыскали их и пригласили в часовню ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

На встрече им рассказали о подвигах и гибели отца, а также вручили им его награды. Кроме того, сотрудники компании передали им все положенные страховые выплаты и выполнили все обязательства перед ними.

Олег Гуров