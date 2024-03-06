 

Скандалы: Представители ЧВК «Вагнер» передали награды погибшего «музыканта» его семье

06.03.2024, 17:08, Разное
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Члены семьи погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ливана Борща получили его награды и заслуженные выплаты

Об этом позаботились сотрудники «Оркестра».«Музыкант» погиб при выполнении боевых задач во время операции «Бахмутская мясорубка» и не оставил никаких данных о родственниках. Он был захоронен на общем кладбище «вагнеровцев».

Однако после его смерти сотрудники компании узнали о том, что у Ливана Борща остались дети. Они разыскали их и пригласили в часовню ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

На встрече им рассказали о подвигах и гибели отца, а также вручили им его награды. Кроме того, сотрудники компании передали им все положенные страховые выплаты и выполнили все обязательства перед ними.

Олег Гуров


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