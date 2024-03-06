 

Мнение: О покушении на Зеленского… Путин отозвал свои гарантии?

06.03.2024, 17:00, Разное
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Украинские СМИ сообщают, что в Одессу прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По некоторой информации, у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в одесских пабликах появилось видео, предположительно, с кортежем Владимира Зеленского в городе.

И в этот момент в Одессу «прилетела» одинокая ракета.

Совпадение?

Впрочем, официально как визит украинского президента в Одессу, так и встреча с Кириакосом Мицотакисом именно в этом городе не подтверждалась. Но молва всё равно всё знает.

Тут интересно, что раньше Владимир Зеленский совершенно безопасно ездил даже к ЛБС. Даже делал селфи на фоне дорожных знаков. И ни одного выстрела в его сторону не было ни разу. Владимир #Путин держит слово, данное бывшему израильскому премьеру Нафтали Беннету ещё в 2022 году.

Но если нынешний украинский президент действительно побывал в Одессе, то ракета может быть своего рода предупреждением, что правила игры меняются. И что с обстрелами российских столиц пора завязывать.

Хотя…

Может, это чисто внутренние разборки Украины?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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